UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Окупанти зміцнюють набережну Євпаторії: партизани розкрили плани РФ

Фото: окупанти укріплюють набережну Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти укріплюють набережну Євпаторії. Зокрема, росіяни облаштовують нові вогневі позиції та пости.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Під час розвідки набережної Євпаторії, агент зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", - йдеться в повідомленні.

 

Як вважають партизани, ці заходи спрямовані на придушення і виявлення партизанського руху, незважаючи на заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові.

За даними "АТЕШ", подібні укріплення активно створюють на всьому західному узбережжі Криму, особливо в Євпаторійському і Чорноморському районах.

Що відбувається в Криму

Після окупації півострова Крим у 2014 році, російські війська перетворили територію на мережу військових об'єктів, які використовуються для постачання окупантів, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Додамо, що Сили оборони України постійно б'ють по військових "точках" росіян, що змушує загарбників займатися зміцненням оборони Криму. Наприклад, буквально 7 грудня морські дрони вдарили по цілях росіян у Криму. Було знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

Не додає спокою окупантам і той факт, що Сили оборони готують третій удар по Кримському мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЄвпаторіяКрим