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Морські дрони завдали ударів по цілях РФ в Криму. ВМС України показали відео

Крим, Субота 07 грудня 2024 08:58
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Морські дрони завдали ударів по цілях РФ в Криму. ВМС України показали відео Фото: морські дрони завдали ударів по цілях РФ в Криму (ілюстрація/ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Морські дрони вдарили по цілях росіян в Криму. Були знищені системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командувача ВМС України, віце-адмірала Олексія Неїжпапи.

"Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях", - розповів він.

Результати ударів

За даними ВМС України, знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди", - зазначив Неїжпапа.

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. За ці роки окупанти облаштували на півострові велику кількість військових об'єктів, що забезпечують постачання російського угруповання, яке бере участь, зокрема, у масштабному вторгненні в Україну.

Сили оборони України постійно завдають ударів по російських цілях у Криму. Буквально 6 грудня повідомлялося, що в Керчі лунали постріли. Місцеві жителі писали про атаку морських дронів.

Зокрема, пізніше з'ясувалося, що в Керченській протоці українські морські дрони влаштували прорив. Окупанти навіть перекривали Кримський міст.

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