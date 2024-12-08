Оккупанты укрепляют набережную Евпатории: партизаны раскрыли планы РФ

"Во время разведки набережной Евпатории, агент движения "АТЕШ" зафиксировал создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

Как считают партизаны, эти меры направлены на подавление и выявление партизанского движения, несмотря на заявления оккупантов о "полном контроле" ситуации на полуострове.

По данным "АТЕШ", подобные укрепления активно создаются по всему западному побережью Крыма, особенно в Евпаторийском и Черноморском районах.