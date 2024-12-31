Окупанти зміцнюють блокпости в Євпаторії: у чому причина

В окупованій Євпаторії на в'їздах у місто були помітно посилені заходи безпеки. За інформацією від партизанів, на всіх блокпостах міста наразі розташовані не лише військові, але й співробітники ФСБ та інших силових структур окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За даними членів руху опору, ці дії є частиною масштабної операції окупантів із пошуку представників кримського підпілля. Однак в "АТЕШ" також зазначають, що такі заходи лише свідчать про зростання протестного руху серед місцевого населення.

Повідомляється, що систематичний витік інформації про переміщення російських військ, розташування об'єктів та логістичні маршрути суттєво ускладнює дії окупантів.

Водночас дані, які збирають активісти, дозволяють Збройним Силам України успішно завдавати ударів по військових об’єктах та техніці ворога.

Також партизани наголосили на тому, що такі дії окупаційної влади є прямим доказом ефективності спротиву в Криму.

За словами учасників руху, російські військові перебувають у панічному стані.

"Насправді окупанти в паніці та стурбовані тим, що протестний рух зростає і з Криму витікає дедалі більше інформації, яка допомагає знищувати військові об'єкти й техніку, а також ламати логістичні маршрути рашистів", - повідомили в "АТЕШ".

Фото: блокпости росіян в окупованій Євпаторії (t.me atesh_ua)

Репресії в Криму

На території тимчасово окупованого Криму з 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році фіксуються численні репресії проти місцевого населення.

Ці дії спрямовані на придушення будь-яких проявів спротиву та протесту, а також на знищення кримськотатарської ідентичності та української культури.

Російські окупанти масово затримують місцевих активістів, журналістів та представників кримськотатарського народу.

Окупаційна влада проводить незаконні обшуки в домівках кримських татар, українських активістів та священнослужителів. Ці акції супроводжуються залякуванням родин, конфіскацією майна і поширенням страху.