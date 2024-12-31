Оккупанты укрепляют блокпосты в Евпатории: в чем причина

В оккупированной Евпатории на въездах в город были заметно усилены меры безопасности. По информации от партизан, на всех блокпостах города сейчас расположены не только военные, но и сотрудники ФСБ и других силовых структур оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

По данным членов движения сопротивления, эти действия являются частью масштабной операции оккупантов по поиску представителей крымского подполья. Однако в "АТЕШ" также отмечают, что такие меры лишь свидетельствуют о росте протестного движения среди местного населения.

Сообщается, что систематическая утечка информации о перемещении российских войск, расположение объектов и логистические маршруты существенно усложняет действия оккупантов.

В то же время данные, которые собирают активисты, позволяют Вооруженным Силам Украины успешно наносить удары по военным объектам и технике врага.

Также партизаны отметили, что такие действия оккупационных властей являются прямым доказательством эффективности сопротивления в Крыму.

По словам участников движения, российские военные находятся в паническом состоянии.

"На самом деле оккупанты в панике и обеспокоены тем, что протестное движение растет и из Крыма вытекает все больше информации, которая помогает уничтожать военные объекты и технику, а также ломать логистические маршруты рашистов", - сообщили в "АТЕШ".

Фото: блокпосты россиян в оккупированной Евпатории (t.me atesh_ua)

Репрессии в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма с 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фиксируются многочисленные репрессии против местного населения.

Эти действия направлены на подавление любых проявлений сопротивления и протеста, а также на уничтожение крымскотатарской идентичности и украинской культуры.

Российские оккупанты массово задерживают местных активистов, журналистов и представителей крымскотатарского народа.

Оккупационные власти проводят незаконные обыски в домах крымских татар, украинских активистов и священнослужителей. Эти акции сопровождаются запугиванием семей, конфискацией имущества и распространением страха.