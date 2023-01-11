Окупанти зібрали вже майже 30 тисяч військових у Луганській області, - Гайдай

Російські військові зібрали вже майже 30 тисяч людей у Луганській області. Вони регулярно обстрілюють деокуповані населені пункти в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наші військові захопили новий російський танк, з якого ворог встиг зробити лише 49 пострілів", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що на Луганському напрямку росіяни зібрали близько 30 тисяч своїх вояк. Він додав, що Стельмахівку окупанти обстрілюють постійно.

"Наші військові, коли захоплюють позиції, знаходять "нори" по декілька сотень метрів", - пояснив глава області.