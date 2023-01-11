ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти зібрали вже майже 30 тисяч військових у Луганській області, - Гайдай

Новость на русском →
Україна, Середа 11 січня 2023 19:38
Окупанти зібрали вже майже 30 тисяч військових у Луганській області, - Гайдай Фото: Окупанти зібрали вже майже 30 тисяч військових у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові зібрали вже майже 30 тисяч людей у Луганській області. Вони регулярно обстрілюють деокуповані населені пункти в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наші військові захопили новий російський танк, з якого ворог встиг зробити лише 49 пострілів", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що на Луганському напрямку росіяни зібрали близько 30 тисяч своїх вояк. Він додав, що Стельмахівку окупанти обстрілюють постійно.

"Наші військові, коли захоплюють позиції, знаходять "нори" по декілька сотень метрів", - пояснив глава області.

Нагадаємо, що Збройні сили України поступово просуваються у напрямку Кремінної та знищують мінімум шість ворожих танків за одну ніч.

Збройним силам України вдалося знищити 78 одиниць ворожої техніки у Луганській області за минулий місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT
Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня