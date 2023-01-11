Оккупанты собрали уже почти 30 тысяч военных в Луганской области, - Гайдай

Российские военные собрали уже около 30 тысяч человек в Луганской области. Они регулярно обстреливают деоккупированные населенные пункты в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Наши военные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что в Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч своих воинов. Он добавил, что Стельмаховку оккупанты обстреливают постоянно.

"Наши военные, когда захватывают позиции, находят "норы" по несколько сот метров", - пояснил глава области.