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Оккупанты собрали уже почти 30 тысяч военных в Луганской области, - Гайдай

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Украина, Среда 11 января 2023 19:38
Оккупанты собрали уже почти 30 тысяч военных в Луганской области, - Гайдай Фото: Оккупанты собрали уже почти 30 тысяч военных в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные собрали уже около 30 тысяч человек в Луганской области. Они регулярно обстреливают деоккупированные населенные пункты в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Наши военные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что в Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч своих воинов. Он добавил, что Стельмаховку оккупанты обстреливают постоянно.

"Наши военные, когда захватывают позиции, находят "норы" по несколько сот метров", - пояснил глава области.

Напомним, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Кременной и уничтожают минимум шесть вражеских танков за одну ночь.

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.

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