UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти жалілись на "прильоти" кілька днів. ЗСУ знищили базу і склад дронів росіян

Фото: база та склад дронів РФ знищені українськими десантниками (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили ворожі засоби РЕБ, склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка окупантів. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ.

"Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів, та кілька автомобілів. 

"Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинули майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені", - додали десантники. 

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і на південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. ЗСУ стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні