Окупанти жалілись на "прильоти" кілька днів. ЗСУ знищили базу і склад дронів росіян

"Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів, та кілька автомобілів.

"Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинули майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені", - додали десантники.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і на південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. ЗСУ стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.