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Оккупанты жаловались на "прилеты" несколько дней. ВСУ уничтожили базу и склад дронов россиян

Фото: база и склад дронов РФ уничтожены украинскими десантниками (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили вражеские средства РЭБ, склад дронов, несколько автомобилей и около десятка оккупантов. Удар был столь мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ.

"Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, серия из пяти точных выстрелов превратила в пепелище средства радио-электронной борьбы, состав дронов и несколько автомобилей.

"Под мостом, который россияне использовали как тайник, бесславно погибли почти десяток российских оккупантов, пятеро были ранены", - добавили десантники.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Враг пытается атаковать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом, как уточняют в Институте изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои юго-западнее Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе Бахмута, Крынок, и вблизи Кременной. ВСУ сдерживают штурмы российских оккупантов возле Работино.

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Война в Украине