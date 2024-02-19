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Окупанти жалілись на "прильоти" кілька днів. ЗСУ знищили базу і склад дронів росіян

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 08:32
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Окупанти жалілись на "прильоти" кілька днів. ЗСУ знищили базу і склад дронів росіян Фото: база та склад дронів РФ знищені українськими десантниками (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили ворожі засоби РЕБ, склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка окупантів. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ.

"Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів, та кілька автомобілів.

"Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинули майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені", - додали десантники.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і на південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. ЗСУ стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

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