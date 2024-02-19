ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты жаловались на "прилеты" несколько дней. ВСУ уничтожили базу и склад дронов россиян

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 08:32
UA EN RU
Оккупанты жаловались на "прилеты" несколько дней. ВСУ уничтожили базу и склад дронов россиян Фото: база и склад дронов РФ уничтожены украинскими десантниками (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили вражеские средства РЭБ, склад дронов, несколько автомобилей и около десятка оккупантов. Удар был столь мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ.

"Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, серия из пяти точных выстрелов превратила в пепелище средства радио-электронной борьбы, состав дронов и несколько автомобилей.

"Под мостом, который россияне использовали как тайник, бесславно погибли почти десяток российских оккупантов, пятеро были ранены", - добавили десантники.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Враг пытается атаковать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом, как уточняют в Институте изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои юго-западнее Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе Бахмута, Крынок, и вблизи Кременной. ВСУ сдерживают штурмы российских оккупантов возле Работино.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки
Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы