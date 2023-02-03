Окупанти збільшили обстріли у двох напрямках, у ЗСУ відбили атаки у 10 районах, - Генштаб

Російські окупанти за добу, 2 лютого, збільшили обстріли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас Сили оборони відбили атаки в районах 10 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби, 2 лютого, противник завдав 4 ракетних, 2 з них - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню з цивільних об'єктів Херсонської та Миколаївської областей. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Ворог, зазнавши великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Курдюмівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем'яча та Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки та Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огіркового, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Новомалинського Харківської.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське у Луганській області.

На Бахмутському напрямку під вогонь окупантів потрапили Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Північне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйпільське та Кам'янське у Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Мілове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російську БПЛА типу Мерлін. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, що українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки близько 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.

Збройні сили України атакували три райони дислокації окупантів. Водночас армія РФ продовжує спроби проводити наступальні дії в Донецькій області.

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