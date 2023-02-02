ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів, а окупанти залишилися без виплат, - Генштаб

Українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки біля 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, російські окупанти завдали 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційні удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Війська РФ активно ведуть розвідку, ворог в окремих напрямках готується до наступу. Попри великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупанти в районах населених пунктів Новоселівське, Майданчик, Невське, Краснополівка, Діброва, Кузьмине та Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут та Кліщіївка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси та Єлені Чернігівської області; Мурашкова, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка, Ветеринарне, Стрілка, Глибоке, Зелене, Ненудне, Тернове, Огіркове, Стариця, Вовчанськ та Бударки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Сітківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське та Діброва у Луганській області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Північне, Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійські обстріли зазнали Вугледара, Богоявленка, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Ненудного Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів та Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислава, Антонівка та Херсона, а також Дмитрівка.

В одному з підрозділів окупантів, що діє в Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершилися тримісячні контракти. Тому близько 300 військовослужбовців цього формування не одержують грошового забезпечення. До того ж вони не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші захисники 31 січня відбили 8 атак ворога в Донецькій області.

Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що серед російських окупантів зросла кількість хворих на небезпечні інфекції.

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