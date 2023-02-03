Оккупанты увеличили обстрелы на двух направлениях, а ВСУ отбили атаки в 10 районах, - Генштаб

Российские оккупанты за сутки, 2 февраля, увеличили обстрелы на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время Силы обороны отбили атаки в районах 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки, 2 февраля, противник нанес 4 ракетных, 2 из них - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейные, Толстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении обстреляны Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.

На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.

Напомним, что украинские силы в сутки, 1 февраля, отбили атаки около 14 населенных пунктов Донбасса. В то же время оккупанты не могут демобилизоваться, им не выплачивают зарплаты.

Вооруженные силы Украины атаковали три района дислокации оккупантов. В то же время армия РФ продолжает попытки проводить наступательные действия в Донецкой области.

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