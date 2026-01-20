Окупанти заявили про "захоплення" Новоплатонівки на Харківщині: що відбувається насправді

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни регулярно брешуть про свої успіхи на фронті.

Зокрема, у грудні вони заявляли про те, що взяли під контроль село Новоданилівка Запорізької області. Але пізніше українські захисники оприлюднили відео, як вони беруть у полон росіян під цим же селом.

Також у грудні російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти "захопили" Вовчанськ і Покровськ. Але там досі тривають бої.

Нещодавно в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли про те, що росіяни намагаються прорватися в північну частину Покровська, але українські захисники стримують ворога.

Українські військові уточнювали, що росіяни відправляють на штурми малі групи. Також бої тривають і в районі населених пунктів, які розташовані неподалік від Покровська.