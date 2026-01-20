RU

Оккупанты заявили о "захвате" Новоплатоновки на Харьковщине: что происходит на самом деле

Иллюстративное фото: в Харьковской области продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда распространяет слухи о "захвате" села Новоплатоновка Харьковской области. Это - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ЦПД заявили, что информацию о "захвате" Новоплатоновки на Купянском направлении распространяют российские Telegram-каналы и пророссийские "военкоры".

Фото: Новоплатоновка на карте (скриншот)

"На самом деле, эти сообщения не соответствуют действительности. Новоплатоновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины, сообщили в 10-м армейском корпусе ВСУ", - подчеркнули в Центре. 

Там добавили, что при помощи таких вбросов россияне хотят создать иллюзию успеха и деморализовать украинское общество. 

Фейки россиян

Напомним, россияне регулярно лгут о своих успехах на фронте.

В частности, в декабре они заявляли о том, что взяли под контроль село Новоданиловка Запорожской области. Но позже украинские защитники обнародовали видео, как они берут в плен россиян под этим же селом.

Также в декабре российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты "захватили" Волчанск и Покровск. Но там до сих пор продолжаются бои.

Недавно в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали о том, что россияне пытаются прорваться в северную часть Покровска, но украинские защитники сдерживают врага.

Украинские военные уточняли, что россияне отправляют на штурмы малые группы. Также бои продолжаются и в районе населенных пунктов, которые находятся неподалеку от Покровска.

