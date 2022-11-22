Окупанти заявили про спробу атаки на ТЕС у Севастополі

Окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram.
За його словами, на підльоті до Балаклавської ТЕС, яка знаходиться в Севастополі, нібито збили два безпілотники.
Він також розповів, що російський флот "відбив атаки ще трьох дронів".
"Екстренні служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих також немає", - додав Развожаєв.
Нагадаємо, у вівторок, 22 листопада, увечері у Севастополі пролунали вибухи.
Після цього окупаційна "влада" прийняла рішення зупинити рух морського транспорту.
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