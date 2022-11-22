Оккупанты заявили о попытке атаки на ТЭС в Севастополе

По его словам, на подлете к Балаклавской ТЭС, которая находится в Севастополе, якобы сбили два беспилотника.

Он также рассказал, что российский флот "отразил атаки еще трех дронов".

"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", - добавил Развожаев.