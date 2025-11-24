Окупанти заявили про "солдатів КНДР" в Запорізькій області: у ЦПД відповіли

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Північна Корея стала одним із ключових союзників Кремля - надсилаючи боєприпаси, зброю та військових.

Ще на початку листопада повідомлялось, що на кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.

За даними розвідки Південної Кореї, з 10 тисяч - понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

Також відомо, що у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство".