Оккупанты заявили о "солдатах КНДР" в Запорожской области: в ЦПД ответили

Информация, которую распространили российские пропагандистские СМИ о якобы прибытии северокорейских военных на Запорожское направление, не имеет подтверждения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", - написал Коваленко.
Ранее российские СМИ начали массово разгонять сообщения о якобы переброске северокорейских военных в район Гуляйполя после двухмесячных тренировок на российских полигонах.
При этом не было указано никакого количества "солдат", а также не предоставлено никаких фото или видеодоказательств.
Также российская пропаганда распространяла фейки об "окружении" украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и якобы работе "заградительных отрядов", которые блокируют отход Сил обороны. 21 ноября эти утверждения были официально опровергнуты украинскими военными.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Северная Корея стала одним из ключевых союзников Кремля - присылая боеприпасы, оружие и военных.
Еще в начале ноября сообщалось, что на границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции.
По данным разведки Южной Кореи, из 10 тысяч - более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.
Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.
Также известно, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве".