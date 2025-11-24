Оккупанты заявили о "солдатах КНДР" в Запорожской области: в ЦПД ответили

Сотрудничество России и КНДР

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Северная Корея стала одним из ключевых союзников Кремля - присылая боеприпасы, оружие и военных.

Еще в начале ноября сообщалось, что на границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции.

По данным разведки Южной Кореи, из 10 тысяч - более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

Также известно, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве".