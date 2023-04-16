Окупанти заявили про "обстріл" поблизу храму в Донецьку, звинувативши ЗСУ

Так, нібито, обстріл стався близько третьої години ночі за місцевим часом у ніч на неділю, 16 квітня. Як заявляють окупанти, "під ударом опинилася центральна частина міста, всього було випущено близько двох десятків ракет".

"Спрацювала система протиповітряної оборони, більшість снарядів було ліквідовано", - пишуть росЗМІ.

Як заявляють загарбники, нібито уламки впади неподалік кафедрального Спасо-Преображенського собору. Також повідомляється про пошкодження території розташованої неподалік автомобільної станції та критого ринку.

"Внаслідок атаки загинула жінка, також повідомляється про трьох постраждалих, усі вони наразі госпіталізовані", - стверджують окупанти.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня, під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Донецьку область 10 квітня, в результаті чого постраждали п'ятеро мешканців.