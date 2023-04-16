Окупанти заявили про "обстріл" поблизу храму в Донецьку, звинувативши ЗСУ

Російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так, нібито, обстріл стався близько третьої години ночі за місцевим часом у ніч на неділю, 16 квітня. Як заявляють окупанти, "під ударом опинилася центральна частина міста, всього було випущено близько двох десятків ракет".
"Спрацювала система протиповітряної оборони, більшість снарядів було ліквідовано", - пишуть росЗМІ.
Як заявляють загарбники, нібито уламки впади неподалік кафедрального Спасо-Преображенського собору. Також повідомляється про пошкодження території розташованої неподалік автомобільної станції та критого ринку.
"Внаслідок атаки загинула жінка, також повідомляється про трьох постраждалих, усі вони наразі госпіталізовані", - стверджують окупанти.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня, під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Донецьку область 10 квітня, в результаті чого постраждали п'ятеро мешканців.
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