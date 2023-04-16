Оккупанты заявили об "обстреле" вблизи храма в Донецке, обвинив ВСУ

Так, якобы, обстрел произошел около трех часов ночи по местному времени в ночь на воскресенье, 16 апреля. Как заявляют оккупанты, "под ударом оказалась центральная часть города, всего было выпущено порядка двух десятков ракет".

"Сработала система противовоздушной обороны, большая часть снарядов была ликвидирована", - пишут росСМИ.

Как заявляют захватчики, якобы обломки упади неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора. Также сообщается о повреждении территории расположенной неподалеку автомобильной станции и крытого рынка.

"В результате атаки погибла женщина, также сообщается о трех пострадавших, все они в настоящее время госпитализированы", - утверждают оккупанты.

Как сообщалось, во временно оккупированном Донецке во вторник, 11 апреля, под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Донецкую область 10 апреля, в результате чего пострадали пятеро жителей.