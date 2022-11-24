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Окупанти заявили про новий обмін полоненими

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Донецьк, Четвер 24 листопада 2022 14:09
Окупанти заявили про новий обмін полоненими Фото: окупанти оголосили новий обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти заявляють про новий обмін військовополоненими за формою "50 на 50". Обмін нібито має відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу ДНР" Дениса Пушиліна.

За його словами, з російського полону звільнять 50 захисників України, переважно бійців Збройних сил. Пушилін стверджує, що таку самі кількість полонених віддасть Україна.

Нагадаємо, вчора з російського полону звільнили ще 35 військових і одного цивільного. Серед них захисники Маріуполя та нацгвардійці, що були взяті у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні вторгнення.

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ДНР Обмін полоненими
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