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Оккупанты заявили о новом обмене пленными

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Донецк, Четверг 24 ноября 2022 14:09
Оккупанты заявили о новом обмене пленными Фото: оккупанты объявили новый обмен пленными (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты заявляют о новом обмене военнопленными по форме "50 на 50". Обмен якобы должен произойти сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу ДНР" Дениса Пушилина.

По его словам, из российского плена освободят 50 защитников Украины, преимущественно бойцов Вооруженных сил. Пушилин утверждает, что такое же количество пленных отдаст Украина.

Напомним, вчера из российского плена освободили еще 35 военных и одного гражданского. Среди них защитники Мариуполя и нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.

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