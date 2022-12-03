Окупанти завезли до Токмака понад 10 автомобілів з пораненими та вбитими, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міста Токмака Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень більше десяти автомобілів з пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, щоукраїнські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння в Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

Крім того, за словами одного з аналітиків розвідувальної служби McKenzie Intelligence Services, у Запорізькій області фіксується пересування російських підрозділів, проте масштабного відведення ворожих військ, як це було в Херсоні та Харківській області, не варто очікувати.

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