Відведення військ чи ротація? Експерт пояснив пересування окупантів у Запорізькій області
У Запорізькій області фіксується пересування російських підрозділів. Однак масштабного відведення ворожих військ, як це було в Херсоні та Харківській області, очікувати не треба.
Про це заявив старший аналітик розвідувальної служби McKenzie Intelligence Services Стюарт Рей, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Рейя, є попередні повідомлення про потенційний відхід російського угруповання із Запорізької області, але малоймовірно, що це буде настільки масштабний відхід, як у Херсоні та Харкові.
"Ми спостерігаємо постійне збільшення ударів українців по російських передових позиціях, і цілком імовірно, що російські сили в цих районах навряд чи зможуть протистояти їм і вони відходять на більш підготовлені позиції", - зазначив він.
Також британський аналітик вважає, що росіяни прагнуть убезпечити свою зону зв'язку, щоб зберегти логістику передових сил.
Крім того, на його думку, росіяни можуть змінити свої завдання та стати в оборону, як у Херсоні. Він також не виключає, що окупанти можуть сконцентрувати це угруповання на наступі в районі Бахмута.
"Можливо, ми спостерігаємо деяку ротацію військ та зміну пріоритетів завдань. Чого ми не побачимо, так це величезного виведення військ на даному етапі", - наголосив Рей.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська відводять підрозділи та готують для евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.
Також повідомлялося, що росіяни вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.