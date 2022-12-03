Оккупанты завезли в Токмак более 10 автомобилей с ранеными и убитыми, - Генштаб

В больницу временно оккупированного Токмака (Запорожская область) завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что украинские войска нанесли удар по позициям россиян недалеко от села Терпенье в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

Кроме того, по словам одного из аналитиков разведывательной службы McKenzie Intelligence Services, в Запорожской области фиксируется передвижение российских подразделений, однако масштабного отвода вражеских войск, как это было в Херсоне и Харьковской области, ожидать не стоит.

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