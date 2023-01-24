UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали удару по Харківській області, є постраждалі

Фото: Окупанти завдали удару по Харківській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 січня, прокремлівські війська завдали удару по селу Борщова Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової у Facebook .

"Внаслідок обстрілу росіянами с.Борщова Харківської області дві особи отримали осколкові поранення", - повідомила вона.

За її словами, поранених у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Оновлено (15:27)

Попова повідомила, що обстріл стався у Липецькій громаді.

"Пішли по інформації ектренки як Борщова. Але там суміжні території населених пунктів. Це про них повідомляли представники керівництва громади", - пояснила вона плутанину із населеними пунктами.

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка.

"Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан - середній", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Він додав, що також росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населений пункт Стрілеча. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено молочноконсервний комбінат.

Крім того, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку. Внаслідок обстрілу загинула людина і поранення отримала дівчинка.

Додамо, що російські окупанти за минулу добу вели обстріл по мирних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України