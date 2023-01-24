Оккупанты нанесли удар по Харьковской области, есть пострадавшие

"В результате обстрела россиянами с.Борщева Харьковской области два человека получили осколочные ранения", - сообщила она.

По ее словам, пораненные в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

Обновлено (15:27)

Попова сообщила, что обстрел произошел в Липецкой общине.

"Пошли по информации ектренки как Борщева. Но там смежные территории населенных пунктов. Это о них сообщали представители руководства общины", - объяснила она путаницу с населенными пунктами.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы.

Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения двое гражданских людей: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина.

"Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние - среднее", - сообщил Синегубов в Telegram.

Он добавил, что также россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Стрелечья. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 22 января российские оккупанты обстреляли Купянск, в результате чего был поврежден молочно-консервный комбинат.

Кроме того, утром 21 января в Волчанске Харьковской области снаряд попал в дом. В результате обстрела погиб человек и ранения получила девочка.

Добавим, что российские оккупанты за минувшие сутки вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

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