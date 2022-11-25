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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: в ОВА розповіли деталі

Фото: Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Виродки знову поцілили ракетою у передмістя", - зазначив посадовець.

Старух вказав, що наразі всі обставини інциденту з'ясовуються та закликав місцевих жителів берегти себе.

За даними Суспільного, вибухи пролунали після оголошенна повітряної тривоги у місті та області.

Наголошуємо, громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, окупанти ввечері 24 листопада обстріляли передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України