Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Виродки знову поцілили ракетою у передмістя", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що наразі всі обставини інциденту з'ясовуються та закликав місцевих жителів берегти себе.
За даними Суспільного, вибухи пролунали після оголошенна повітряної тривоги у місті та області.
Наголошуємо, громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, окупанти ввечері 24 листопада обстріляли передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
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