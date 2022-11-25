Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: что известно

Российские оккупанты утром 25 ноября обстреляли Запорожье. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Уроды снова попали ракетой в пригород", - отметил чиновник.
Старух указал, что пока все обстоятельства инцидента выясняются и призвал местных жителей беречь себя.
В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что россияне обстреляли объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.
"В самом Запорожье на данный момент прилеты не зафиксированы", - добавил он.
Напомним, оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
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