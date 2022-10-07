Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Оккупанты ударили по городу и его окрестностям. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, утром 6 октября захватчики выпустили по Запорожью семь ракет, которые попали в многоэтажки. Под огнем россиян оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Вражеская ракета упала во двор многоэтажки. Дом потерпел разрушения, также повреждены коммунальные сети. Один человек получил осколочные ранения.

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