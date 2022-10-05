Окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району (фото)

У середу, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Також окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Постраждалих на щастя немає.

За його словами, люди неушкоджені, а фахівці проводять ідентифікацію уламків.

Нагадаємо, окупанти знову завдали ракетних ударів по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні країни повністю виведено з ладу дві електричні підстанції "Укренерго".

Раніше, російські війська завдали удару по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Також повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб . Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство.

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