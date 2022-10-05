UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району (фото)

Фото: Окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"В Новомосковському районі стався приліт ворожої ракети", - заявив Лукашук.

За його словами, люди неушкоджені, а фахівці проводять ідентифікацію уламків.

Також окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Постраждалих на щастя немає.

Нагадаємо, окупанти знову завдали ракетних ударів по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні країни повністю виведено з ладу дві електричні підстанції "Укренерго".

Раніше, російські війська завдали удару по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Також повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб . Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в Україні