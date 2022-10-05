Окупанти завдали ракетного удару по Новомосковському району (фото)

У середу, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"В Новомосковському районі стався приліт ворожої ракети", - заявив Лукашук.
За його словами, люди неушкоджені, а фахівці проводять ідентифікацію уламків.
Також окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Постраждалих на щастя немає.
Нагадаємо, окупанти знову завдали ракетних ударів по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні країни повністю виведено з ладу дві електричні підстанції "Укренерго".
Раніше, російські війська завдали удару по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.
Також повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб . Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство.
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