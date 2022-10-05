Оккупанты нанесли ракетный удар по Новомосковскому району (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Также оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Червоногригорьевскую общину. Пострадавших к счастью нет.

По его словам, люди невредимы, а специалисты проводят идентификацию обломков.

Напомним, оккупанты снова нанесли ракетные удары по электрической инфраструктуре. В этот раз на юге страны полностью выведены из строя две электрические подстанции "Укрэнерго".

Ранее, российские войска нанесли удар по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гражданской колонне, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Также сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру возросло до 5 человек. Подтверждена также гибель одного человека. Вражеская ракета "Искандер" уничтожила в Днепре транспортное предприятие.

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