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Росіяни знову ударили по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 21:02
Росіяни знову ударили по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні Фото: росіяни знову вдарили по електричній інфраструктурі (t.me/Ukrenergo)
Автор: Константин Широкун

Окупанти знову завдали ракетних ударів по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні країни повністю виведено з ладу дві електричні підстанції "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Внаслідок удару пошкоджено основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає. Ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлювальні роботи, щойно вирішуватиме ситуація.

Компанія обіцяє докласти максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону.

Росіяни знову ударили по електричній інфраструктурі. Цього разу на півдні

Нагадаємо, що російські військові пізно ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого вона частково виведена з ладу. Внаслідок обстрілу тимчасово електроенергії втратили Харківську та Донецьку області, частково було знеструмлено Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області.

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