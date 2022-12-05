Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки

Пошкодження енергооб'єктів

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок сьогоднішніх атак росіян було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це довелося застосувати аварійні відключення світла.

На даний момент відомо, що, за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко, в Одеській області пошкоджено два інфраструктурних об'єкти. Через це в Одесі та ще низці населених пунктів частково відсутнє світло. Водопостачання відключили всім абонентам через те, що насосні станції залишилися без електрики. Аналогічна ситуація з котельними в обласному центрі.

Масштабні руйнування в енергетичній інфраструктурі спостерігаються у Кривому Розі. Голова військової адміністрації Олександр Вілкул попередив, що у місті можуть повністю вимкнути світло.

Також проблеми з електропостачанням виникли у Сумській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Миколаївській областях. Там застосовані аварійні відключення для того, щоб запобігти аваріям, які можуть виникнути через удари окупантів.

Постраждалі та загиблі люди

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що внаслідок удару по селу Новософіївка двоє людей загинули, а ще троє - отримали поранення. Серед постраждалих маленька дитина.

При цьому радник керівника ОП Тимошенко розповів, що в Одеській області через обстріл одну людину було госпіталізовано.

Перебої з інтернетом

У великих містах України почалися перебої з інтернетом після ракетних ударів, свідчать дані профільного сервісу Netblocks.

За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

Збиті ракети

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що в районі повітряного простору столиці було зафіксовано десять ракет. За попередньою інформацією, дев'ять знищено силами ППО.

При цьому в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", за даними голови місцевої ОВА Валентина Резніченка, збито 15 ворожих ракет.

У Полтавській області українські військові змогли знищити до 10 ракет.

При цьому загальна кількість ракет, які випустили по Україні, досі невідома.

Також, за інформацією молдавських ЗМІ, одна з російських ракет впала на території Молдови.