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Російський терор загрожує не лише Україні: в МЗС відреагували на падіння ракети в Молдові

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Понеділок 05 грудня 2022 16:39
Російський терор загрожує не лише Україні: в МЗС відреагували на падіння ракети в Молдові Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Молдові, під час ворожого обстрілу по території України, впала російська ракета. Подібні випадки підтверджують факт того, що терор Росії, є загрозою для безпеки не лише нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Падіння російської ракети в Молдові

Як відзначають молдовські ЗМІ, ракета впала біля міста Бричани, яке знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю, після чого її виявив патруль прикордонної поліції.

"На місці події очікується виїзд спеціалізованих служб МВС, ДСНС та вибухотехніків", - написала пресслужба МВС.

Реакція МЗС

"Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - пише Ніколенко.

Речник МЗС закликав партнерів України якомога швидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які допоможуть нашим воїнам рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру країни та унеможливлять ракетні обстріли Росії загалом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як під час останнього масованого обстрілу Росії по Україні, на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

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