Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки

Повреждения энергообъектов

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате сегодняшних атак россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого пришлось применить аварийные отключения света.

На данный момент известно, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта. Из-за этого в Одессе и еще ряде населенных пунктов частично отсутствует свет. Водоснабжение отключили всем абонентам из-за того, что насосные станции остались без электричества. Аналогичная ситуация и с котельными в областном центре.

Масштабные разрушения в энергетической инфраструктуре наблюдаются и в Кривом Роге. Глава военной администрации Александр Вилкул предупредил, что в городе могут полностью выключить свет.

Также проблемы с электроснабжением возникли в Сумской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Николаевской областях. Там применены аварийные отключения для того, чтобы предотвратить аварии, которые могут возникнуть из-за ударов оккупантов.

Пострадавшие и погибшие люди

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что в результате удара по селу Новософиевка двое человек погибли, а еще трое - получили ранения. В числе пострадавших маленький ребенок.

При этом советник руководителя ОП Тимошенко рассказал, что в Одесской области из-за обстрела один человек был госпитализирован.

Перебои с интернетом

В крупных городах Украины начались перебои с интернетом после вражеских ракетных ударов, свидетельствуют данные профильного сервиса Netblocks.

По данным сервиса, перебои с интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.

Сбитые ракеты

В Киевской городской военной администрации рассказали, что в районе воздушного пространства столицы были зафиксированы десять ракет. По предварительной информации, девять уничтожены силами ПВО.

При этом в зоне ответственности воздушного командования "Восток", по данным главы местной ОВА Валентина Резниченко, сбиты 15 вражеских ракет.

В Полтавской области украинские военные смогли уничтожить до 10 ракет.

При этом общее число ракет, которые выпустили по Украины, все еще неизвестно.

Также, по информации молдавских СМИ, одна из российских ракет упала на территории Молдовы.