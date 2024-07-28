UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені, - МВА

Фото: війська РФ масовано атакували передмістя Херсона, поранені 3 людини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Передмістя Херсона сьогодні вранці, 28 липня, потрапило під масований обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будинки, є поранені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Чиновник уточнив, що загарбники обстріляли населений пункт близько сьомої години ранку. 

Атака була завдана російськими військами з тимчасово окупованої частини на лівобережжі Херсонської області.

"Пошкоджені будинки, є поранені. Наразі  ушпиталено трьох постраждалих 2007, 1991 та 1949 р.н." - йдеться в публікації очільника МВА.

Він зазначив, що у потерпілих, за попередніми даними, вибухові травми та контузії, разом з тим медики проводять дообстеження, й інформація уточнюється.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські загарбники регулярно завдають ударів по звільненому українськими захисниками Херсону, атакуючи населений пункт з лівобережжя регіону, яке досі залишається окупованими. 

Раніше повідомлялося, що 26 липня росармія скинула з дрона на людей біля магазину в Херсоні вибухівку, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

А у ніч проти 24 липня російські загарбники обстріляли один із районів Херсона, і тоді загинула жінка похилого віку. 

Додамо, що 19 липня росіяни скинули з безпілотника вибухівку на бригаду "швидкої" у Херсоні - через ворожу атаку поранення отримали двоє медпрацівників. А 18 липня ворог обстріляв багатоповерхівку у Херсоні - тоді поранення отримали троє людей, серед яких була дівчинка-підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон