Оккупанты нанесли массированный удар по пригороду Херсона, есть раненые, - ГВА

Пригород Херсона сегодня утром, 28 июля, попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. В результате вражеской атаки были повреждены дома, есть раненые.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Чиновник уточнил, что захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.
Атака была нанесена российскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.
"Повреждены дома, есть раненые. В настоящее время госпитализированы три пострадавших 2007, 1991 и 1949 г.р." - говорится в публикации главы МВА.
Он отметил, что у пострадавших, по предварительным данным, взрывные травмы и контузии, вместе с тем, медики проводят дообследование, и информация уточняется.
Напомним, российские захватчики регулярно наносят удары по освобожденному украинскими защитниками Херсону, атакуя населенный пункт с левобережья региона, до сих пор остающегося оккупированным.
Ранее сообщалось, что 26 июля росармия сбросила с дрона на людей возле магазина в Херсоне взрывчатку, в результате чего пострадали пять человек.
А в ночь на 24 июля российские захватчики обстреляли один из районов Херсона, и тогда погибла пожилая женщина.
Добавим, что 19 июля россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на бригаду "скорой" в Херсоне - из-за вражеской атаки ранения получили двое медработников. А 18 июля враг обстрелял многоэтажку в Херсоне - тогда ранения получили три человека, среди которых была девочка-подросток.
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