Окупанти завдали кілька ударів по Харкову

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксовано три прильоти. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено (21:05)

Мер Харкова заявив, що війська РФ завдали ще одного удару по місту.

Оновлено (21:12)

За повідомленням журналістів Суспільного, у Харкові пролунав п'ятий вибух.

Оновлено (21:24)

За повідомленням голови ОВА, на місцях ударів працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".