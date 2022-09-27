RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову

Фото: российские военные нанесли удары по Харькову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировано три прилета. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено (21:05)

Мэр Харькова заявил, что войска РФ нанесли еще один удар по городу.

Обновлено (21:12)

По сообщению журналистов Суспільного, в Харькове прозвучал пятый взрыв.

Обновлено (21:24)

По сообщению главы ОВА, на местах прилетов работают все профильные службы. На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется. Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112".

Напомним, что вчера, 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Повреждения также получили объекты критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВторжение России в Украинуракетный удар