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Окупанти завдали по Харкову ракетних ударів: які наслідки

Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги під ранок 21 вересня через ракетну атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синегубова та мера міста Ігоря Терехова.

У Харкові пролунала серія вибухів Повідомляють про щонайменше шість.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. перебувайте в укриттях", - повідомили в ОВА.

У мерії підтвердили, що у Харкові пролунали вже кілька вибухів. Також Терехов зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про групу ворожих ракет у напрямку Харківської області.

Названі наслідки ракетних атак

В ОВА повідомляють про 6 ударів по Харкову, зокрема у Слобідському районі, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється", - каже він.

В мерії також підтверджують дані про щонайменше шість "прильотів" по місту під час російської ракетної атаки.

"За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста. Щодо можливих постраждалих та руйнувань - йде збір інформації", - розповів мер міста Ігор Терехов.

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