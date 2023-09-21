RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли по Харькову ракетные удары: какие последствия

Фото: в Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги под утро 21 сентября из-за ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мєра города Игоря Терехова.

В Харькове прозвучала серия взрывов. Сообщают о как минимум шести.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", - сообщили в ОВА.

В мэрии подтвердили, что в Харькове прогремели уже несколько взрывов. Также Терехов отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области.

Названы последствия ракетных атак

В ОВА сообщают о 6 ударах по Харькову, в том числе в Слободском районе, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", - говорит он.

В мэрии также подтверждают данные о как минимум шести "прилетах" по городу во время российской ракетной атаки.

"По предварительной информации, которая требует уточнения, все в Слободском районе города. О возможных пострадавших и разрушениях - сбор информации", - рассказал мэр города Игорь Терехов.

Есть пострадавшие

Позже стало известно, что в Харькове в результате ракетной атаки врага пострадали два человека.

"Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия", - рассказал мэр города Игорь Терехов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковвоздушная тревогаракетный удар