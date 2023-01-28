Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: повреждено 10 домов (фото)
В субботу, 28 января, российские военные нанесли авиаудар по Сумской области. В результате были повреждены 10 частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".
"Российская армия в результате очередных обстрелов разрушила жилой дом в приграничном населенном пункте Сумской области", - говорится в сообщении.
В командовании сообщили, что около 13:30 поступила информация об одном взрыве, который вызвал, предположительно авиаудар. Россияне атаковали центральную часть города Середина-Буда.
"В результате обстрела повреждены более 10 жилых домов и несколько других сооружений", - добавили в командовании.
Напомним, что в субботу, 28 января, российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.
В пятницу, 27 января, российские военные обстреляли пограничники Сумской области из минометов.
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