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Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: повреждено 10 домов (фото)

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Сумская область, Суббота 28 января 2023 19:06
Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: повреждено 10 домов (фото) Фото: Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, российские военные нанесли авиаудар по Сумской области. В результате были повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Российская армия в результате очередных обстрелов разрушила жилой дом в приграничном населенном пункте Сумской области", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что около 13:30 поступила информация об одном взрыве, который вызвал, предположительно авиаудар. Россияне атаковали центральную часть города Середина-Буда.

"В результате обстрела повреждены более 10 жилых домов и несколько других сооружений", - добавили в командовании.

Напомним, что в субботу, 28 января, российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

В пятницу, 27 января, российские военные обстреляли пограничники Сумской области из минометов.

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