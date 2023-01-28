Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: повреждено 10 домов (фото)

В субботу, 28 января, российские военные нанесли авиаудар по Сумской области. В результате были повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Российская армия в результате очередных обстрелов разрушила жилой дом в приграничном населенном пункте Сумской области", - говорится в сообщении. В командовании сообщили, что около 13:30 поступила информация об одном взрыве, который вызвал, предположительно авиаудар. Россияне атаковали центральную часть города Середина-Буда. "В результате обстрела повреждены более 10 жилых домов и несколько других сооружений", - добавили в командовании.