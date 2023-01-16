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Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області: є поранений

Фото: Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"У селі Невське, внаслідок артобстрілів окупаційними військами РФ, тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що також було пошкоджено приватне домоволодіння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

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