Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області: є поранений

Російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці зазначили, що також було пошкоджено приватне домоволодіння.

"У селі Невське, внаслідок артобстрілів окупаційними військами РФ, тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

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