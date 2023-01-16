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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Невское в Луганской области: есть раненый

Фото: Оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Невское в Луганской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"В селе Невское в результате артобстрелов оккупационными войсками РФ телесные повреждения получил местный житель", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что также было повреждено частное домовладение.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в деоккупированном селе Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

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