Оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Невское в Луганской области: есть раненый

Российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители отметили, что также было повреждено частное домовладение.

"В селе Невское в результате артобстрелов оккупационными войсками РФ телесные повреждения получил местный житель", - говорится в сообщении.

Напомним, что в деоккупированном селе Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

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