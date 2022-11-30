У Херсоні починає з’являтися вода: поки зі зниженим тиском

У Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада у Херсоні підключили до електропостачання вже половину домогосподарств.

Також зазначимо, що сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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