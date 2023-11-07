Окупанти "затихли" на одному із напрямків. Актуальне про ситуацію на фронті

Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Крім того, ЗСУ відбили понад 80 атак ворога, а окупанти за добу не наступали на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Лиманський напрямок

"Ворог наступальних дій не проводив",- розповів він.

Бахмутський напрямок

За його словами, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки та Хромового Донецької області. Нашими воїнами було відбито 5 атак ворога. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки", - розповів він.

Мелітопольський напрямок

Тут ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії ворога в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили понад 20 атак ворога", - зазначив спікер.

Мар’їнський напрямок

Окупанти проводили штурми в районі Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, які виявилися безуспішними.

"Тут підрозділи Сил оборони відбили понад 25 атак ворога", - додав Ковальов.

Шахтарський та Запорізький напрямки

Ворог штурмував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, але знов таки безуспішно. Тут відбито понад 10 атак ворога.

Куп’янський напрямок

Тут російські війська також не полишали спроб штурмувати позиції ЗСУ в районі Сенківки, Іванівки (Харківська область) та Стельмахівка (Луганська область). Тут було близько 20 атак ворога.

Ситуація на фронті: коротко

За даними Генштабу, українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ЗСУ зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.