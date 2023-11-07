Оккупанты "затихли" на одном из направлений. Актуальное о ситуации на фронте

В течение суток произошло 78 боевых столкновений. Кроме того, ВСУ отбили более 80 атак врага, а оккупанты за сутки не наступали на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Лиманское направление

"Враг наступательных действий не проводил", - рассказал он.

Бахмутское направление

По его словам, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки и Хромового Донецкой области. Нашими воинами было отбито 5 атак врага. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки", - рассказал он.

Мелитопольское направление

Здесь ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские военные держат оборону, нанося врагу значительные потери.

"Беспешными были наступательные действия врага в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненького Донецкой области, где подразделения Сил обороны отразили более 20 атак врага", - отметил спикер.

Марьинское направление

Оккупанты проводили штурмы в районе Красногоровки и Марьинки Донецкой области, которые оказались безуспешными.

"Здесь подразделения Сил обороны отразили более 25 атак врага", - добавил Ковалев.

Шахтерское и Запорожское направления

Враг штурмовал позиции украинских войск в районе Старомайорского Донецкой области, Червоного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, но опять-таки безуспешно. Здесь отражены более 10 атак врага.

Купянское направление

Здесь российские войска также не оставляли попыток штурмовать позиции ВСУ в районе Сенковки, Ивановки (Харьковская область) и Стельмаховка (Луганская область). Здесь было около 20 атак врага.

Cитуация на фронте: коротко

По данным Генштаба, украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.